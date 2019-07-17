YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Başarılı bir gelecek için iyi bir üniversite kazanma hayaliyle gecesini gündüzüne katarak çalışan adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz arası yapacaklar... Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri öncesi görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin mezun oldukları okulları ve bölümleri sizler için derledik. Magazin dünyasında son dönemlerde mutlu evlilikleri ile örnek gösterilen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin mezun olduğu bölümler en çok merak edilenler arasına girdi. Özellikle Deli Yürek dizisi ile gönülleri kazanan Kenan İmirzalıoğlu'nun bölümü çok dikkat çekti. Kimi oyunculukta, kimi sunuculukta, kimi mankenlikte, kimi müzikte başarılarıyla tanınıyor. Peki ünlüler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun? İşte cevabı...