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YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Başarılı bir gelecek için iyi bir üniversite kazanma hayaliyle gecesini gündüzüne katarak çalışan adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz arası yapacaklar... Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri öncesi görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin mezun oldukları okulları ve bölümleri sizler için derledik. Magazin dünyasında son dönemlerde mutlu evlilikleri ile örnek gösterilen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin mezun olduğu bölümler en çok merak edilenler arasına girdi. Özellikle Deli Yürek dizisi ile gönülleri kazanan Kenan İmirzalıoğlu'nun bölümü çok dikkat çekti. İşte ünlü isimlerin mezun oldukları okulları ve bölümleri...

17.07.2019 10:32 - Son Güncelleme: 17.07.2019 10:48
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), sonuçları açıklandı. Başarılı bir gelecek için iyi bir üniversite kazanma hayaliyle gecesini gündüzüne katarak çalışan adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz arası yapacaklar... Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleri öncesi görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin mezun oldukları okulları ve bölümleri sizler için derledik. Magazin dünyasında son dönemlerde mutlu evlilikleri ile örnek gösterilen Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu çiftinin mezun olduğu bölümler en çok merak edilenler arasına girdi. Özellikle Deli Yürek dizisi ile gönülleri kazanan Kenan İmirzalıoğlu'nun bölümü çok dikkat çekti. Kimi oyunculukta, kimi sunuculukta, kimi mankenlikte, kimi müzikte başarılarıyla tanınıyor. Peki ünlüler hangi üniversitelerin hangi bölümlerinden mezun? İşte cevabı...

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Neslihan Atagül - Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Pelin Karahan - Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Fahriye Evcen - Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla ortaya çıkan ilginç gerçek! Kenan İmirzalıoğlu bakın hangi bölümden mezun olmuş...

Burcu Esmersoy - İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

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