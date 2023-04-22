Yılmaz Morgül'in sevgilisi kim aşk itirafı geldi "Dubaili bir sevgilim var özel jetleri var çok zengin biri" Yılmaz Morgül'ün itirafı sonrası...

Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün vefatından sonra sanat camiasından hayatından çok insanı çıkardığını söyleyip "Özellikle kendi annesinin vefatında hep yanındaydım. Mezarının başındaydım hiç yalnız bırakmadım ama Bülent Ersoy benim annem vefat ettiğinde benim yanımda olmadı" demişti.