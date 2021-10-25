Yıllardır yüzünü kimse görmemişti! Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Aslında dibimizdeymiş
3 yıl boyunca yayınlanan Var mısın Yok musun programında merak edilen Hamdi Bey'in kim olduğunu görenler şaşıp kaldı. Bir döneme damga vuran yarışma programında Acun Ilıcalı'nın arayıp teklif aldığı kişi Hamdi Bey'in gerçekte sık sık kamera önünde olduğu ortaya çıktı. Ilıcalı'nın yanından hiç ayırmadığı sağ kolu Hamdi Bey'in adının da gerçek olmadığı öğrenildi. Hamdi Bey olarak akıllarda kalan gizli karakterin gerçekte adının Birol Doğan olduğu ortaya çıktı. Birol Doğan son olarak Acun Ilıcalı ile yollarını ayırma kararı aldı. Bakın nedeni neymiş...
Var mısın Yok musun yarışmasında Hamdi Bey'in yüzünü yıllardır kimse görmedi. 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve dönemin reyting rekorları kıran yarışma programının en keyifli kısmı Hamdi Bey'in telefonla arayarak yarışmacılara teklif verdiği anlar olmuştu. Yarışmada Hamdi Bey diye bilinen aslında Birol Doğan'mış. Doğan'ın, Acun Firarda'da kameraman olarak çalıştığı ve dünyayı gezdiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın programda sürekli ''Feridun'' diye seslendiği ismin de aslında Birol Doğan olduğu öğrenildi.
20 yıl boyunca Acun Ilıcalı ile yolları hiç ayrılmayan Birol Doğan, geçtiğimiz aylarda istifa ederek büyük şaşkınlık yarattı. Birol Doğan'ın Acun Medya ile yollarını neden ayırdığı merak edildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye serilerinde de yer alan Birol Doğan, ailesi ile daha fazla vakit geçirmek adına Acun Medya'daki görevinden istifa etmişti.
Acun Ilıcalı ile herhangi bir problemi olmadığı bilinen Birol Doğan'ın kendi işini kurduğu öğrenildi.