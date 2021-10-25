Yıllardır yüzünü kimse görmemişti! Var mısın Yok musun yarışmasının Hamdi Bey'i ortaya çıktı! Aslında dibimizdeymiş

Var mısın Yok musun yarışmasında Hamdi Bey'in yüzünü yıllardır kimse görmedi. 2007-2010 yılları arasında yayınlanan ve dönemin reyting rekorları kıran yarışma programının en keyifli kısmı Hamdi Bey'in telefonla arayarak yarışmacılara teklif verdiği anlar olmuştu. Yarışmada Hamdi Bey diye bilinen aslında Birol Doğan'mış. Doğan'ın, Acun Firarda'da kameraman olarak çalıştığı ve dünyayı gezdiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın programda sürekli ''Feridun'' diye seslendiği ismin de aslında Birol Doğan olduğu öğrenildi.