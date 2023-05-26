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Haberler Magazin "Yıllardır hasret kaldık butlara" dedi Bülent Ersoy'a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

"Yıllardır hasret kaldık butlara" dedi Bülent Ersoy'a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

8 ay önce hayranı Arzu Doğan'la (Arezoo Gharlar) apar topar dünyaevine giren Nihat Doğan, kısa bir süre önce oğlu Badıkan'ı kucağına alarak ilk kez baba olma heyecanını yaşadı. Ünlü türkücü şimdilerde baba olmanın tadını çıkarıyor. bir magazin programına konuk olan Nihat Doğan samimi açıklamalarda bulundu. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken Bülent Ersoy hakkında söyledikleri oldu.

26.05.2023 13:14 - Son Güncelleme: 26.05.2023 13:14
Yıllardır hasret kaldık butlara dedi Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, geçtiğimiz aylarda İranlı bir hayranı Arezoo Gharlar'la apar topar dünyaevine girmişti.

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Yıllardır hasret kaldık butlara dedi Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

Nihat Doğan, geçtiğimiz haftalarda ise ilk kez baba olma heyecanı yaşamıştı.

Yıllardır hasret kaldık butlara dedi Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

Ünlü türkücü şimdilerde oğlunu sık sık paylaşıyor sosyal medye hesabında.

Yıllardır hasret kaldık butlara dedi Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

Mabel Matiz ve Mert Demir'in bu yıla damga vuran 'antidepresan' şarkısını yorumlamasıyla gündem olan Nihat Doğan yeniden ikinci sayfaya konuk oldu.

Yıllardır hasret kaldık butlara dedi Bülent Ersoy’a verdi veriştirdi! 3,5 ay önce baba olan Nihat Doğan canlı yayında isyan etti

Nihat Doğan bu sefer de Bülent Ersoy'a sitemiyle dikkat çekti.

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