'Yıllardır aldatılıyorum, eşimden ölüm tehdidi alıyorum' diyen Nuray Sayarı'nın eşinden şok yanıt!

NURAY SAYARI KİMDİR?

Dört çocuklu bir ailenin en küçüğü olan Nuray Sayarı, 1971 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Kahireli'dir, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi var. Nuray Sayarı'nın annesinin Kahireli olması ve ayrıca anneannesinin de çok eski bir astrolog olması nedeniyle Kahire'de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan'a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başladı.

