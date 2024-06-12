Yıllarca Nihat Doğan olarak tanıdık! Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! Seda Sayan'ın eski sevgilisinin gerçek ismi...

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Nihat Doğan, yıllarca sahne adıyla tanındı ve geniş bir hayran kitlesi edindi. Bir dönem Seda Sayan ile yaşadığı aşk ile gündem olan ünlü şarkıcının gerçek isminin bambaşka olduğu ortaya çıktı! Sosyal medyada ve magazin dünyasında büyük yankı uyandıran bu haber, hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. İşte Nihat Doğan'ın gerçek ismi...