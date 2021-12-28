Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu
Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Spor salonundan paylaşım yapan şarkıcı, yaptığı hareketler ve fit haliyle dikkat çekti. Paylaşımına "Yonca konserlere hazırlanıyor" notunu ekleyen Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...
28.12.2021 01:44
- Son Güncelleme: 28.12.2021 01:44
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.