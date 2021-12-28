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Haberler Magazin Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Çılgın Bediş dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Spor salonundan paylaşım yapan şarkıcı, yaptığı hareketler ve fit haliyle dikkat çekti. Paylaşımına "Yonca konserlere hazırlanıyor" notunu ekleyen Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yapıldı. İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...

28.12.2021 01:44 - Son Güncelleme: 28.12.2021 01:44
Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yonca Evcimik, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu.

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Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Özellikle yaz aylarında yayınladığı bikinili pozlarıyla çok konuşulan Evcimik, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Spor salonundan paylaşım yapan şarkıcı, yaptığı hareketler ve fit haliyle dikkat çekti.

Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

Paylaşımına "Yonca konserlere hazırlanıyor" notunu ekleyen Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Hiç yaşlanmıyor" gibi yorumlar yapıldı.

Yıllara meydan okuyor! Yonca Evcimik spor taytıyla paylaştı sosyal medya sallandı! Görenlerin ağzı açık kaldı fit hali çok konuşuldu

İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...

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