Yıllar ona da acımadı! İstanbul’dan kaçan Kral TV’nin ünlü sunucusu VJ Bülent’in şimdiki hali şaşırttı! Emekli hayatı yaşıyor

Ben başladığım dönemde VJ'lik başlamıştı. Ben VJ'likten ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra VJ'lik mesleği bitti. Hâlâ o kanallarda hiçbir sunucu yok. Sunum yapmıyor. Makineler döndürüyor videoları. Bir dönemmiş gerçekten, ben ayrıldıktan sonra anladım. Öyle renkli bir dönemin içindeymişim