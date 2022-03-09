Yıldız Tilbe’ye ilan-ı aşk! Survivor’ın eski yarışmacısı evlilik itirafıyla sahnede olan Yıldız Tilbe’yi hayretler içinde bıraktı o anlar bomba!

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Yılmaz Morgül'ü sahneye davet etti. Morgül, meslektaşına övgüler yağdırdı: Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız'ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum, teksin. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.