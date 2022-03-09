Yıldız Tilbe'ye ilan-ı aşk! Survivor'ın eski yarışmacısı evlilik itirafıyla sahnede olan Yıldız Tilbe'yi hayretler içinde bıraktı o anlar bomba!
Yıldız Tilbe'ye ilan-ı aşk! Survivor'ın eski yarışmacısı evlilik itirafıyla sahnede olan Yıldız Tilbe'yi hayretler içinde bıraktı, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Güçlü sesi ve hafızalara kazınan şarkılarıyla seyircisine unutulmaz anlar yaşatan Yıldız Tilbe'nin sahnesinde sürpriz bir isim yer aldı. Konseri dinlemeye gelen ve sahneye çıkan Yılmaz Morgül, meslektaşı hakkındaki sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi.
Yıldız Tilbe'ye ilan-ı aşk! Survivor'ın eski yarışmacısı evlilik itirafıyla sahnede olan Yıldız Tilbe'yi hayretler içinde bıraktı, o anlar gündeme bomba gibi düştü.
Yıldız Tilbe, tekrar İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu Sahnesi'ndeydi. Ünlü sanatçı, 2.8 saat süren konserin açılışını 'Delikanlım' parçası ile yaptı.
DÖRT SAATTE HAZIRLANDI
Sahneye çıkmadan önce dört saatte hazırlandığını anlatan sanatçı, kendi tasarımı olan saçı, makyajı, kıyafeti ve tacı ile dikkat çekti. Yıldız Tilbe, arka arkaya söylediği şarkılar ile salonu dolduran kalabalığı müzik ziyafeti çekti.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Yıldız Tilbe, konuklar arasında yer alan Yılmaz Morgül'ü sahneye davet etti. Morgül, meslektaşına övgüler yağdırdı: Eğer evlenseydim ben onu seçerdim, kafamdaki tek insan Yıldız Tilbe. Sen hepimizin Yıldız'ısın. Türkiye seni çok seviyor, ben seni çok seviyorum, teksin. Dünya Emekçi Kadınlar Günü'n kutlu olsun.