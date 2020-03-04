Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin'in son halini görenler şaşkınlık geçirdi! Annesinin adeta kopyası!

Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri Yıldız Tilbe. Şimdilerde sosyal medyayı aktif kullanmasıyla birlikte daha fazla popüler olan Yıldız Tilbe'nin kendinden sadece 17 yaş küçük bir çocuğu olduğunu biliyor muydunuz? Her zaman şarkılarıyla ön plana çıkan Yıldız Tilbe'nin kendinden 17 yaşı küçük kızını görünce bu kadar benzerlik fazla diyeceksiniz. Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.