Yıldız Tilbe'nin boyu kadar kızı olduğunu görenlerin ağzı açık kalıyor! Torunlarını duyanlar ise ikinci şoku yaşıyor...

Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun ismini verdiği kızı Sezen Burçin'in annesine benzerliği ise dikkatlerden kaçmıyor. Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin Güngör Karahan'dan olan kızı Sezen Burçin Can, çocukları Seyran ve Samira'nın anneanneleri ile olan fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Can ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...