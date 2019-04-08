Yıldız Tilbe'den olay hareket! Sosyal medya onu konuşuyor! Yıldız Tilbe'yi ilk kez böyle göreceksiniz!
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Tarabya'da bir mekanda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışında görüntülenen Tilbe, muhabirlerin sorularını yanıtlarken yaptığı hareket karşısında herkesi şoka uğrattı. Magazin muhabirlerinin "Keyfiniz nasıl?" sorusuna "Çok iyiyim, bomba gibiyim" diyen Yıldız Tilbe'nin o hareketi çok konuşuldu. Tilbe'nin yüzündeki değişiklik ise gözlerden kaçmadı. Daha önce "Estetik yaptırmayacağım." diyen ve bu konuda net konuşan Yıldız Tilbe'nin estetik yaptırıp yaptırmadığı ise merak konusu oldu.
Yıldız Tilbe geçtiğimiz akşam Tarabya'da bir mekanda menejeri ile yemekten çıkarken görüntülendi. Tilbe, çıkışta muhabirlerin sorularını cevaplarken bir anda öyle bir hareket yaptı ki herkes şaştı kaldı. Daha önce estetik konusunda net bir şekilde tavrını belli eden Yıldız Tilbe'nin yüzündeki değişiklik ise dikkatlerden kaçmadı.
YILDIZ TİLBE ESTETİK Mİ YAPTIRDI?
Yıldız Tilbe, geçtiğimiz Kasım ayında, 3000 kişiye unutulmaz bir gece yaşattığı konser sırasında hayranlarıyla sohbet etti. Tilbe o zamanlar estetik konusuna, "Benim tek estetiğim kaşlarımı almam" diyerek espri yapan sanatçı, "Ruhum da yaşım da 52, estetik yaptırıp 15 yaşında gibi görünsem ne olacak. Ben estetik yaptırırsam herkes yaptırır, ama ben yine kendimi aynı hissedeceğim. Bu nedenle estetik yaptırmayacağım" dedi.