Yıldız Tilbe'den olay hareket! Sosyal medya onu konuşuyor! Yıldız Tilbe'yi ilk kez böyle göreceksiniz!

YILDIZ TİLBE ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Yıldız Tilbe, geçtiğimiz Kasım ayında, 3000 kişiye unutulmaz bir gece yaşattığı konser sırasında hayranlarıyla sohbet etti. Tilbe o zamanlar estetik konusuna, "Benim tek estetiğim kaşlarımı almam" diyerek espri yapan sanatçı, "Ruhum da yaşım da 52, estetik yaptırıp 15 yaşında gibi görünsem ne olacak. Ben estetik yaptırırsam herkes yaptırır, ama ben yine kendimi aynı hissedeceğim. Bu nedenle estetik yaptırmayacağım" dedi.