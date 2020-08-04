Yıldız Asyalı'dan Kerem Saka'ya olay gönderme! "İyi oyuncuymuşsun..."
Yönetmen Kerem Saka ile 30 gün önce evlenen Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilişkilerini bitirdiğini açıkladı. Rüya gibi başlayan evliliği 30 günde biten Asyalı, düğünlerinden çekilmiş bir kareyi paylaşarak, "İyi oyuncuymuşsun, başarılarının devamını dilerim" dedi.
04.08.2020 14:37
- Son Güncelleme: 04.08.2020 14:37
Yönetmen Kerem Saka ile evlilikleri sadece 30 gün süren oyuncu Yıldız Asyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisine göndermede bulundu.
Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Rüya Şahiner" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Yıldız Asyalı, 29 Haziran'da bir süredir birlikte olduğu yönetmen Kerem Saka ile Bodrum'da bir düğün yaptı.
Nikah kıymadan sadece düğün yapan Yıldız Asyalı'nın mutluluğu kısa sürdü. Sevgilisinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, geçtiğimiz günlerde evlerini ayırdı.
Yıldız Asyalı eşi Kerem Saka ile düğünlerinde çekilmiş bir karesini Instagram hesabından paylaşıp altına şu notu düştü: İyi oyuncu! Başarılarının devamını dilerim.