Yılbaşı konseri için alacağı ücret şaşkına çevirdi! Tarkan bir gecede servet kazanacak! Diğer sanatçıları beşe katladı

Sanatçıların yılbaşı takvimleri yavaş yavaş belli oluyor. Tarkan başta olmak üzere, Ebru Gündeş, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, İrem Derici, Ziynet Sali ve daha bir çok sanatçının sahne alacağı mekan ortaya çıktı. Diğer sanatçıların yanı sıra Tarkan'ın yeni yılda vereceği konserde alacağı ücret dudak uçuklattı. Megastar'ın yılbaşında Mısır'da olacağı öğrenilirken, yılbaşında ailesini de yanında istediği için sahne alacağı otelde kızı ve eşine de yer ayırttığı idda edildi. Ünlü sanatçının konser için anlaştığı ücreti duyanların ağzı açık kaldı.