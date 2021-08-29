Yılan Hikayesi'ndeki Rambo Berk'in son haline bakın! 70 kilo veren Ferhat Yılmaz şimdilerde bakın ne yapıyor...
Yılan Hikayesi'ndeki Rambo Berk'in son haline bakın! Oyuncu Ferhat Yılmaz'ı 1999-2002 yılları arasında oynadığı Yılan Hikayesi dizisinde Rambo Berk karakteri ile tanımayan neredeyse yok. Yılan Hikayesi'ndeki polis olmaya çalışan ancak başı kilolarıyla dertte olan Rambo Berk, yakın zamanda 70 kilo verdiğini ifade etti."Sokakta ilk tanınmam çok heyecan vericiydi. Televizyondaki sihir başka bir şey. Ekrana geldikten sonra daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorsunuz." diyen Yılan Hikayesi'nin Rambo'su, şimdilerde bakın ne yapıyor...
Ferhat Yılmaz, Rambo Berk karakterinin hayatını nasıl değiştirdiğini şöyle dile getiriyor:
"Ben bu karakteri zaten sahnede oynuyordum. Bu rol, çok alkış alıyordu. O yüzden de dizide sevileceğini tahmin ettim. Saf, temiz, inandırıcı ve bizden biriydi. Ama bu kadar büyüyeceğini, star olacağını, tabii ki tahmin etmiyordum. Sevildikçe daha çok rol yazdılar. Her karakterin yanında beni de yazıyorlardı. Bir baktım ki Rambo Berk Topaç, dizinin bütün sahnelerinde olmaya başlamış."
Oyuncu, "Nasıl bir setti ve şimdi ile nasıl farklar görüyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı veriyor:
"15-20 sene önceki setlerle şimdi arasında ciddi farklar var. Özellikle saygıyla ilgili. İyi insan mı, işini iyi yapıyor mu? O zamanlar bu tarz detaylar önemliydi. Usta-çırak ilişkisi de çok mühimdi. 'Yılan Hikayesi'nin oyuncu ve hikaye uyumu müthişti. En önemlisi de çok inandırıcıydı. Her şey doğru kurulmuştu.
Şimdi 3 nesil, Rambo'yu biliyor. Geçen yıllara kadar Kanal D, her yaz diziyi tekrar yayınlıyordu."
Yılmaz, "Yılan Hikayesi" bittiğinde ise çok üzüldüğünü söylüyor:
"Yaşadığımız mahalleyi kaybettik gibi... 4 sene beraberdik, ayrılmak hiç kolay olmadı. Her gün birlikteydik. Üzüldük tabii, boşluğa da düştük. Ondan sonra işlere daha profesyonel bakmaya başladım. Hemen ardından 'Kuzenlerim' dizisi geldi. Ve o da bayağı izlendi. O yıllardaki mizah çok değerliydi. Şu an o mizah ve serbestlik yok. İnsanların gülme kalitesi işlerle beraber değişti ve kalitesizleşti."