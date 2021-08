Yılan Hikayesi’ndeki Rambo Berk’in son haline bakın! 70 kilo veren Ferhat Yılmaz şimdilerde bakın ne yapıyor...

Şimdi 3 nesil, Rambo'yu biliyor. Geçen yıllara kadar Kanal D, her yaz diziyi tekrar yayınlıyordu."

Yılmaz, "Yılan Hikayesi" bittiğinde ise çok üzüldüğünü söylüyor:

"Yaşadığımız mahalleyi kaybettik gibi... 4 sene beraberdik, ayrılmak hiç kolay olmadı. Her gün birlikteydik. Üzüldük tabii, boşluğa da düştük. Ondan sonra işlere daha profesyonel bakmaya başladım. Hemen ardından 'Kuzenlerim' dizisi geldi. Ve o da bayağı izlendi. O yıllardaki mizah çok değerliydi. Şu an o mizah ve serbestlik yok. İnsanların gülme kalitesi işlerle beraber değişti ve kalitesizleşti."