'Yıkılıyo' şarkısıyla bir döneme damga vurmuştu! Ayça Tekindor’un eski halinden eser kalmadı son halini gören dönüp bir daha baktı
'Yıkılıyo' şarkısıyla bir döneme damga vurmuştu! 'Yıkılıyo' şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı Ayça Tekindor, yıllar sonra gündem oldu. Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Tekindor'un son hali görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcısı, şarkıcının son hali için "Eski halinden eser kalmamış", "Çok değişmiş, tanıyamadım" yorumlarında bulundu. Sosyal medyayı aktif kullanan 49 yaşındaki şarkıcının bikinili pozlarındaki fit hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Ayça Tekindor'un son hali...
26.09.2021 13:22
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:22
'Yıkılıyo' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Ayça Tekindor, yıllar sonra gündeme geldi.
Öte yandan sosyal medyayı aktif kullanan Tekindor'un bikinili paylaşımları da dikkat çekti. 49 yaşındaki şarkıcının fit hali takipçilerinden tam not aldı. İşte Ayça Tekindor başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...