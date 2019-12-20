Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk
45 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kilodan 52 kiloya düşmüş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu şimdi de organ bağışı konusunda yarattığı farkındalık ile herkesi kendine hayran bıraktı. Organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Böbrek nakli olan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün annesi de duygusal anlar yaşarken, Bozoğlu bu özel günle ilgili sosyal medya hesabından bir de paylaşımda bulundu.
Yeşim Ceren Bozoğlu, organ nakli bağışı konusunda şunları söyledi: "Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var.
Yıllar önce Doktorlar dizisinde doktor rolünü oynadığını ifade eden Bozoğlu,"Biz o hikayeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.