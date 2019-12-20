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Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

45 yaşındaki oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 110 kilodan 52 kiloya düşmüş ve herkesi kendine hayran bırakmıştı. Yeşim Ceren Bozoğlu şimdi de organ bağışı konusunda yarattığı farkındalık ile herkesi kendine hayran bıraktı. Organ bağışı ile hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldikten sonra tüm organlarını bağışladı. Böbrek nakli olan 9 yaşındaki Eyüp Bingöl'ün annesi de duygusal anlar yaşarken, Bozoğlu bu özel günle ilgili sosyal medya hesabından bir de paylaşımda bulundu.

20.12.2019 15:25 - Son Güncelleme: 20.12.2019 15:32
Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, katıldığı farkındalık etkinliğinde organ bağışıyla hayatı kurtulan ve sağlığına kavuşan hastalarla bir araya geldi. Bozoğlu, katıldığı etkinlikte takdir toplayan bir harekette bulundu.

Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Organ nakli konusunda farkındalık etkinliğine katılan Yeşim Bozoğlu, organlarını bağışladı. Bozoğlu, organ bağışında bulunmanın hayatta en çok yapmak istediği şey olduğunu söyledi.

Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Yeşim Ceren Bozoğlu, organ nakli bağışı konusunda şunları söyledi: "Şans Ver projesi kapsamında ben de organlarımı bağışlamış olacağım. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Tüm organlarımı bağışlayacağım ama bugün düzenlenen etkinlikte sevgili doktorumuz Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekip arkadaşlarından organ bağışı ile alakalı önemli bilgiler de öğrendik. Ülkemizde çok fazla organ bekleyen hasta var.

Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Yıllar önce Doktorlar dizisinde doktor rolünü oynadığını ifade eden Bozoğlu,"Biz o hikayeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.

Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşmüştü.

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