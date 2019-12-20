Yeşim Ceren Bozoğlu tüm organlarını bağışladı: Görür görmez birbirimize aşık olduk

Yıllar önce Doktorlar dizisinde doktor rolünü oynadığını ifade eden Bozoğlu,"Biz o hikayeleri anlatarak toplumda bir farkındalık yaratabiliyorsak ne mutlu ama burada gerçekten yapılan işin çok kutsal olduğuna inanıyorum. Hayatın devamlılığını sağlamaktan daha önemli bir şey yok. Doktorluk ve öğretmenlik benim için kutsal olan iki meslek" dedi.