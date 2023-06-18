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Haberler Magazin Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! "Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım" dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! "Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım" dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! "Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım" diyen şimdilerde görenler tanıyamıyor. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu'dan zayıflama sırrı geldi. Bir dönem 110 kilo olan ve verdiği kilolarla şimdi neredeyse bambaşka gibi görünen Yeşim Ceren Bozoğlu bakın nasıl zayıflamış...

18.06.2023 09:49 - Son Güncelleme: 18.06.2023 09:54
Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! "Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım" dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor.

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Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan 'Nuran' rolü için 110 kiloya kadar çıkmıştı. 48 yaşındaki başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fazla kilolarından kurtulmuştu.

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği bir röpotajda kilo verme sırrını detaylarıyla açıkladı.

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

KİLO ALMAM GEREKEN BİR ROL GELİRSE:
ÇOK TEŞEKKÜRLER BEN O GOLÜ ATTIM!

◊ Rolünüz için aldığınız kilolarla bir dönem gündeme geldiniz, sonra da o kilolardan kurtuluşunuzla konuşuldunuz. Şimdi karşımda sanki o kiloları hiç almamışsınız gibi fit ve güzel bir kadın görüyorum. Bunun sırrı nedir?

Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor

- Çok dikkat ediyorum, bir kere organik besleniyorum. Uykuma çok özen gösteriyorum. Uygun takviyeleri yapıyorum. 6 ayda bir muhakkak kan tahlili yaptırıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, 30 yaşından sonra lütfen 6 ayda bir kan tahlili yaptırın. Özellikle şehir hayatında her zaman organik beslenemeyebiliyoruz. O takviyelerle kanı düzelttiğinde vücut değerlerin başka bir şey oluyor. Bunlarla birlikte doğru su içmenin önemi, doğru uykunun önemi, egzersiz ve spor da bu işin çok önemli parçaları. Bir yandan yoga yapıyorum, güzel havalarda bisiklet sürüyorum. En sevdiğim spor bisiklet. Yüzmeyi, doğayı çok seviyorum. Fabrika ayarlarına uygun yaşama gayretindeyim.

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