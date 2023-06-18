Yeşim Ceren Bozoğlu kilo verme sırrını açıkladı! "Mesleğim için en güzel yaşlarımda 110 kiloya çıktım" dedi şimdilerde görenler tanıyamıyor.

- Çok dikkat ediyorum, bir kere organik besleniyorum. Uykuma çok özen gösteriyorum. Uygun takviyeleri yapıyorum. 6 ayda bir muhakkak kan tahlili yaptırıyorum. Kadınlara da seslenmek istiyorum, 30 yaşından sonra lütfen 6 ayda bir kan tahlili yaptırın. Özellikle şehir hayatında her zaman organik beslenemeyebiliyoruz. O takviyelerle kanı düzelttiğinde vücut değerlerin başka bir şey oluyor. Bunlarla birlikte doğru su içmenin önemi, doğru uykunun önemi, egzersiz ve spor da bu işin çok önemli parçaları. Bir yandan yoga yapıyorum, güzel havalarda bisiklet sürüyorum. En sevdiğim spor bisiklet. Yüzmeyi, doğayı çok seviyorum. Fabrika ayarlarına uygun yaşama gayretindeyim.