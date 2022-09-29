Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti bomba görüntü! Mayosunu çekti salına salına denize girdi o anları görenler: "Deniz kızı gibi yüzdü gitti"
Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti, bomba görüntü! Mayosunu çekti salına salına denize girdi o anları görenler ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram'dan paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Eski halinden eser kalmayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun şimdiki halini görenler, "Ne arada böyle oldunuz?" yorumları yaptı, kimileri ise ünlü ismin denize girdiği anları izlerken, "Deniz kızı gibi yüzdü gitti" , "Kendim tatildeymişim gibi hissettim" yorumları yaptı.
"DENİZ KIZI GİBİ YÜZDÜ GİTTİ"
Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti, bomba görüntü! Mayosunu çekti salına salına denize girdi o anları görenler, "Deniz kızı gibi yüzdü gitti" yorumları yaptı.
Başarılı oyuncu, fazla kilolarıyla hafızalarda yer etmişti... Yeşim Ceren Bozoğlu değişimiyle görenleri şaşırtıyor. 2 yılda 60 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nu ailesi bile tanıyamadı.
"BABAM BENİ TANIMADI"
Yeşim Ceren Bozoğlu, daha önce kilolarıyla alakalı şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar. Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha iyi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm. Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi."