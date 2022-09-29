Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti bomba görüntü! Mayosunu çekti salına salına denize girdi o anları görenler: "Deniz kızı gibi yüzdü gitti"

"Zayıfladıktan sonra havaalanına annem ile babamı almaya gittim. Annem ile babam beni tanımadı. Babam birkaç kez yanımdan geçti. 'Baba ben buradayım' dedim, öyle tanıdılar. Ben şu an kendimi 23 yaşımda hissediyorum ama bunu sadece kiloya bağlamıyorum. Hayatımı daha iyi yönettiğimi düşünüyorum. Kendimi daha pozitif, daha iyi hissediyorum. 110 kilodan 58 kiloya düştüm. Kalbiniz güzelse kilo hiç önemli değil. Ben yapı olarak utangaç bir insanım oyuncu olmamın sebebi de o utangaçlığımı üzerimden atmak içindi."