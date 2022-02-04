Yeşilçam’ın Yumurcak’ıydı... Arka Sokaklar'ın Engin'i İlker İnanoğlu bakın kaç yaşındaymış! Filiz Akın’ın biricik oğlu meğer...
Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden Yumurcak'la daha küçücük yaşlarda kameralarla tanışmıştı. Annesi Filiz Akın gibi oyunculuğu tercih eden ve yıllardır televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan İlker İnanoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Son olarak Arka Sokaklar dizisinde Engin karakterini canlandıran oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın İlker İnanoğlu kaç yaşındaymış...
04.02.2022 20:52
- Son Güncelleme: 04.02.2022 20:52
Yönetmen Türker İnanoğlu'nun oyuncu Filiz Akın ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, konuşmaya ve yürümeye başladığında sinemayla tanıştı.
Küçük yaşlarda kamera karşısına geçen İnanoğlu, sinemadaki ilk önemli rolünü babası Türker İnanoğlu'nun "Yumurcak" filminde oynadı.
Antalya Film Festivalinde "En iyi Çocuk Oyuncu" ödülünü kazanan İnanoğlu, son olarak ise Arka Sokaklar dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
İnanoğlu'nun özellikle yaşı merak edilerek "İlker İnanoğlu kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.