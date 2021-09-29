Yeşilçam’ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu gecenin bir yarısı paylaştı! 20’likleri solda sıfır bıraktı sosyal medyanın tozunu attırdı
Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu gecenin bir yarısı paylaştı! Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Yatmadan önce çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan usta oyuncu, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Güzelliği dillere destan olan oyuncu için "Yıllara meydan okuyor", "20'lik kızlara taş çıkarır", "Hala çok güzel" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
29.09.2021 00:20
- Son Güncelleme: 29.09.2021 00:44
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Söz konusu paylaşımının altına düştüğü notla okuduğu kitabın sonuna geldiğini dile getiren Bubikoğlu, "Okuduğum kitabın sonuna geliyorum, geleceğe yönelik çok geniş bir bilgilendirme, hızlı gelişen bilimsel teknolojiler heyecan verici aynı zamanda ürkütücü de. Sevdim kitabı. İyi geceler herkese" ifadelerini kullandı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafa yoğun ilgi göstererek Gülşen Bubikoğlu'na iltifat yağdırdı.