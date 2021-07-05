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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerin arasında yer alan usta oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı. Şener'in paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yaratırken takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Aydan Şener'in sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…

05.07.2021 20:27 - Son Güncelleme: 05.07.2021 20:27
Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Son hali ile kendine hayran bırakan Şener'e takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş", "Yıllara meydan okuyor", "Yeşilçam'ın en güzel kadını" yorumlarında bulundu.

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Daha önce verdiği röportajlarda cildine yalnızca nemlendirici sürdüğünü ve estetik yaptırmadığını dile getiren Şener, güzelliğinin yanı sıra düzgün fiziği ile de ilgi odağı oldu.

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yeşilçam yıldızı, fit hali ile adeta genç kızlara taş çıkarttı. Şener'in iddialı paylaşımının ardından yaşı da merak konusu oldu. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…