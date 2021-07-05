Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Düzgün fiziğiyle gençleri kıskandırdı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Yeşilçam'ın yıldızı Aydan Şener'den bikini şov! Yeşilçam denince akla ilk gelen isimlerin arasında yer alan usta oyuncu Aydan Şener, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Yeşilçam yıldızı, düzgün fiziğiyle adeta genç kızlara taş çıkarttı. Şener'in paylaşımı sosyal medyada bomba etkisi yaratırken takipçileri, "Yaş aldıkça güzelleşiyor", "Yıllar sizi teğet geçmiş" gibi yorumlarda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Aydan Şener'in sosyal medyayı sallayan bikinili pozları…

05.07.2021 20:27 - Son Güncelleme: 05.07.2021 20:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





