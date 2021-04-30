Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi
O Yeşilçam'ın en yakışıklılarından en yeteneklilerinden... Son olarak Kuruluş Osman'da izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden biri. Bol bol paylaşımlar yapan ve anılarını takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Cüneyt Arkın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflara 'Şimdilerde böyle yakışıklısı yok' yorumları gecikmezken Arkın da fotoğrafın hikayesini anlatarak herkesi hüzünlendirdi.
Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Eski günleri yad eden 83 yaşındaki Arkın, paylaşımına, "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar... #Tbt" notunu düştü. Usta oyuncunun nostaljik gönderisi kısa sürede 35 binden fazla beğeni aldı. Ardından fotoğrafın hikayesini de paylaşan Arkın, herkesi hüzünlendirdi.