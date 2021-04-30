RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

O Yeşilçam'ın en yakışıklılarından en yeteneklilerinden... Son olarak Kuruluş Osman'da izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden biri. Bol bol paylaşımlar yapan ve anılarını takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Cüneyt Arkın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflara 'Şimdilerde böyle yakışıklısı yok' yorumları gecikmezken Arkın da fotoğrafın hikayesini anlatarak herkesi hüzünlendirdi.

30.04.2021 12:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:48
Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

Türk sinemasının efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 1960'lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Eski günleri yad eden 83 yaşındaki Arkın, paylaşımına, "İstanbul Bebek Koyu, 1960'lı yıllar... #Tbt" notunu düştü. Usta oyuncunun nostaljik gönderisi kısa sürede 35 binden fazla beğeni aldı. Ardından fotoğrafın hikayesini de paylaşan Arkın, herkesi hüzünlendirdi.

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Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olan bir fotoğraf paylaştı.

Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

Kara Murat filmleri başta olmak üzere Yeşilçam'ın birçok projesinde yer alan Cüneyt Arkın son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranlardaydı.

Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

Dizide Aksakallıların reisi rolünü canlandıran usta oyunsu takipçilerini geçmişe götürdü.

Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

Instagram sayfasından gençlik yıllarına ait bir karesini yayınlanan Arkın, kısa sürede binlerce beğeni aldı.