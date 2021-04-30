Yeşilçam'ın ustalarından Cüneyt Arkın paylaştı hikayesini de anlattı! 'Şimdilerde yok böyle yakışıklısı' yorumları gecikmedi

O Yeşilçam'ın en yakışıklılarından en yeteneklilerinden... Son olarak Kuruluş Osman'da izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlülerimizden biri. Bol bol paylaşımlar yapan ve anılarını takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın gençlik yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Cüneyt Arkın'ın gençlik yıllarına ait fotoğraflara 'Şimdilerde böyle yakışıklısı yok' yorumları gecikmezken Arkın da fotoğrafın hikayesini anlatarak herkesi hüzünlendirdi.

30.04.2021 12:48 - Son Güncelleme: 30.04.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





