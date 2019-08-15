Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i kimdir! Herkes Arap zannediyor ama...

Kemal Sunal filmlerinin unutulmazıydı oldukça şaşıracaksınız! Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin ​Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin ​Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin ​Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin ​Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Bakın Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat nereli çıktı...



15.08.2019 22:55 - Son Güncelleme: 15.08.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





