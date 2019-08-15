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Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i kimdir! Herkes Arap zannediyor ama...

Kemal Sunal filmlerinin unutulmazıydı oldukça şaşıracaksınız! Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celalettin ​Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden akıllara geldi. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celalettin ​Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celalettin ​Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celalettin ​Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Bakın Yeşilçam'ın sevilen ismi Celalettin Yonat nereli çıktı...

15.08.2019 22:55 - Son Güncelleme: 15.08.2019 23:06
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...
Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...

Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminin televizyonda ekranlara gelecek olmasıyla Arap Celal gündem oldu. Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat, yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de rol aran Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal'ın oynadığı Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Herkes Arap zannediyor ama...

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