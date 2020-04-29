Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın ölüm mesajının ardından... İşte Cüneyt Arkın'ın serveti!
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın Instagram hesabından geçtiğimiz mart ayında eşine olan aşkını paylaştı. Ölümden korkmadığını ancak eşi Betül Arkın'dan önce ölmek istemediğini kelimelere döken Cüneyt Arkın, son paylaşımıyla yine beğeni yağmuruna tutuldu. Yeşilçam'ın efsane ismi 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, ailesi ile yıllar önce ve son zamanlarda çekilmiş iki fotoğrafı birleştirip yaptığı paylaşıma, "Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir" notunu düştü.Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın ile nasıl tanıştı? İşte Cüneyt Arkın'ın eş ve ailesi ile ilgili yaptığı paylaşım...
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın, ailesi ile yıllar önce ve son zamanlarda çekilmiş iki fotoğrafını paylaştı.
Sosyal medyayı aktif kullanan 82 yaşındaki Cüneyt Arkın, corona virüs yasaklarında yaş sınırlamasına takıldığı için günlerdir evinden çıkamıyor. Arkın, bugün Instagram'dan ailesi ile çekilmiş iki fotoğrafı paylaştı.
Cüneyt Arkın geçtiğimiz mart ayında, eşi Betül Arkın'a olan aşkını ve ölümden korkmadığını anlatan bir paylaşımda bulundu. Arkın "Benim cennetim, bebeğim" dediği eşi Betül Hanım için hissettiklerini kimi zaman röportajlarında kimi zaman da sosyal medya paylaşımlarında dile getiriyor. Arkın, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımda da eşine olan büyük aşkını ifade ediyordu.
"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"
İşte usta oyuncunun paylaştığı fotoğraf ve ona eşlik eden mesajı "Ölümden korkmuyorum.Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" diyerek bir kez daha dile getirdi.