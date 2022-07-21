Yeşilçam’ın unutulmaz filmi hakkındaki şoke eden gerçek! Yıllar sonra ortaya çıktı! Ayşecik’le Ömercik’in çocuk oyuncuları meğer...

Başrollerinde Zeynep Degirmencioglu, Ömer Dönmez, Metin Serezli ve Semra Sar gibi birçok başarılı ismin yer aldığı Ayşecik'le Ömercik filmi üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Zeynep Degirmencioglu ve Ömer Dönmez'in çocuk yaşlarına rağmen üstün performans sergileyerek gönüllere taht kurmayı başardığı film Ayşe'nin başına gelenleri ve Ömer ile tanıştıktan sonraki hayatını konu ediniyor.