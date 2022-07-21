Yeşilçam'ın unutulmaz filmi hakkındaki şoke eden gerçek! Yıllar sonra ortaya çıktı! Ayşecik’le Ömercik'in çocuk oyuncuları meğer...
Yeşilçam'ın en sevilen filmleri arasında gösterilen Ayşecik'le Ömercik filmi ilk kez 1969 yılında gösterime girmişti. Çocuk oyuncuların yıldızlarının parladığı o dönemde özellikle Ayşecik ve Ömercik karakterlerini canlandıran Ömer Dönmez ve Zeynep Değirmencioğlu yönetmenlerin gözde oyuncularındandı. Önce Ayşecik ve Ömercik adlı iki ayrı film çıkarılmıştı. Filmlerin çok beğenilmesi Ayşecik'le Ömercik adında yeni bir film çekilmişti. Hamdi Değirmencioğlu'nun senaryosunu yazdığı ve Orhan Aksoy'un yönettiği film hakkındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. İşte detaylar...
Başrollerinde Zeynep Degirmencioglu, Ömer Dönmez, Metin Serezli ve Semra Sar gibi birçok başarılı ismin yer aldığı Ayşecik'le Ömercik filmi üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Zeynep Degirmencioglu ve Ömer Dönmez'in çocuk yaşlarına rağmen üstün performans sergileyerek gönüllere taht kurmayı başardığı film Ayşe'nin başına gelenleri ve Ömer ile tanıştıktan sonraki hayatını konu ediniyor.
Türk sinemasında da yıldızı parlayan, aradan yıllar geçse de seyircinin zihninde hep çocukluk simalarıyla yer eden unutulmaz isimler arasdına yer alan Zeynep Degirmencioglu ve Ömer Dönmez meğer gerçek hayatta da akrabaymış.
Yeşilçam'ın önemli senaristlerinden Hamdi Değirmencioğlu'nun kızı olan Zeynep Değirmencioğlu, sinemayla tanıştığında henüz 2 yaşındaydı.