Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısıymış! Nubar Terziyan ile o şarkıcının akrabalık bağı şaşırttı
Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısıymış! Nubar Terziyan ile o şarkıcının akrabalık bağı şaşırttı... Sanat camiasına birbiriyle akraba olduğu öğrenilen ve sonrasında şaşkınlık yaratan pek çok isim yer alıyor. Onlardan birisi de Yeşilçam'ım güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan... Yeşilçam filmlerinde babacan ve tonton dede rollerinin değişmez isimlerinden biriydi Terziyan. Usta ismin kendisi gibi iyi tanıdığımız ve müzik hayatında başarılı olan bir de yeğeni olduğunu biliyor muydunuz? Türk müziğinin güçlü seslerinden birisi Nubar Terziyan'ın kız kardeşinin oğluydu. İşte herkesi şaşırtan akrabalık...
15.03.2022 08:55 - Son Güncelleme: 15.03.2022 08:56
Yeşilçam'ın tonton güleç dedesi Nubar Terziyan bakın kimin dayısıymış! Nubar Terziyan ile o şarkıcının akrabalık bağı şaşırttı...
Aslen Ermenistan doğumlu olan usta oyuncu, birçok filmde yer almış ve hafızalara kazınmıştı.
1994 yılında hayatını kaybeden Nubar Terziyan'ın, yeğeni olan ünlü bir şarkıcı var fakat nadir insan bunu biliyor.
Duyanların hayret ettiği o yeğen ise Fedon! Yeşilçam'ın yaşlı güleç yüzlü dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısı...