Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı
Eşsiz güzelliği, kaliteli oyunculuğu, çekici gözleriyle Türkan Şoray, Yeşilçam'ın en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Sultan lakaplı Türkann Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşanlardan. Öyle ki eski haliyle, yeni hali kıyas götürmez. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız.
28.11.2019 15:32
- Son Güncelleme: 28.11.2019 15:38
Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşssiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…
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