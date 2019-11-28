GaleriMagazin

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

Eşsiz güzelliği, kaliteli oyunculuğu, çekici gözleriyle Türkan Şoray, Yeşilçam'ın en çok sevilen kadın oyuncularının başında geliyor. Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Sultan lakaplı Türkann Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşanlardan. Öyle ki eski haliyle, yeni hali kıyas götürmez. Sizde Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız.

28.11.2019 15:32 - Son Güncelleme: 28.11.2019 15:38
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşssiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

HADİSE

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

İREM DERİCİ

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

DENİZ AKKAYA

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın benzeri oldukça şaşırttı! Yok artık diyeceksiniz