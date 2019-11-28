Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'da estetikliymiş! Bu fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı yıldızı Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşssiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…