Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Bir dergiye annesi Türkan Şoray ile birlikte oturduğu villasının dekorasyonundan bahseden Yağmur Ünal, "Ruhu yormayan rahatlık hissi veren tarz en ideali. Konfor çok önemli. Ben koltuğa koltuk demem, koltuk rahat olmadıkça" demişti.