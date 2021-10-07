Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor. Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal rahatına pek düşkün! 'Konfor ön planda' diyen anne - kızın villası sosyal medya gündeminde... 'Ben koltuğa koltuk demem koltuk rahat olmadıkça' diyen Yağmur Ünal, annesi Türkan Şoray ile paylaştığı villasının dekorasyonunu anlattı. İşte kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar listesine giren Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evlerinden kareler...

07.10.2021 10:45 - Son Güncelleme: 07.10.2021 10:47
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin süper lüks evleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

ANNE - KIZ RAHATINA PEK DÜŞKÜN!

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal'ın villasında konfor ön planda!

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Bir dergiye annesi Türkan Şoray ile birlikte oturduğu villasının dekorasyonundan bahseden Yağmur Ünal, "Ruhu yormayan rahatlık hissi veren tarz en ideali. Konfor çok önemli. Ben koltuğa koltuk demem, koltuk rahat olmadıkça" demişti.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

Sosyal medyada yeniden gündeme gelen Türkan Şoray'ın evi kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray ve kızı Yağmur Ünal’ın lüks villasını gören hayran kalıyor! İşte rahatına düşkün anne-kızın villası...

ACUN ILICALI

Acun Ilıcalı'nın evinde yok yok! Göl, havuz, golf sahası, köpek balığı... İşte Acun Ilıcalı'nın Dominik'te yaşadığı malikane...

SON DAKİKA