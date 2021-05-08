RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! "En sevdiğim fotoğraf" dedi sosyal medya yıkıldı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yıllar önceki halinden bir fotoğraf paylaşarak sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Şoray'ın "En sevdiğim fotoğraf" notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Türkan Şoray'ın beğeni rekoru kıran nostaljik paylaşımı…

08.05.2021 17:54 - Son Güncelleme: 08.05.2021 17:56
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! En sevdiğim fotoğraf dedi sosyal medya yıkıldı

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, son paylaşımıyla adeta sosyal medyayı salladı. Ünlü oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! En sevdiğim fotoğraf dedi sosyal medya yıkıldı

Şoray'ın fotoğrafı kısa süre içinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek beğeni rekoru kırdı.

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! En sevdiğim fotoğraf dedi sosyal medya yıkıldı

Türkan Şoray'ın paylaşımının ardından ünlü isimlerin eski halleri merak edilip internette araştırılmaya başladı. İşte başta Türkan Şoray olmak üzere ünlü isimler ve eski halleri…

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! En sevdiğim fotoğraf dedi sosyal medya yıkıldı

Ediz Hun

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! En sevdiğim fotoğraf dedi sosyal medya yıkıldı

Ebru Şallı