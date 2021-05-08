Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! "En sevdiğim fotoğraf" dedi sosyal medya yıkıldı

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray güzelliğiyle mest etti! Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yıllar önceki halinden bir fotoğraf paylaşarak sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi. Şoray'ın "En sevdiğim fotoğraf" notunu düştüğü paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İşte Türkan Şoray'ın beğeni rekoru kıran nostaljik paylaşımı…

08.05.2021 17:54 - Son Güncelleme: 08.05.2021 17:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





