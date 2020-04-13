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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. Türk Sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası devlet demir yollarında memur, annesi ise ev hanımıdır. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Türkan Şoray ve ailesi sürekli olarak mahalle değiştirdiklerinden dolayı Şoray, ilkokula Rami Taş okulunda başlamış 1956 yılında Feriköy İlkokulunda tamamlamıştır.

13.04.2020 17:49 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





