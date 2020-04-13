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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane ismi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damga vurdu. Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak. Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak. Türk Sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, 28 Haziran 1945'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası devlet demir yollarında memur, annesi ise ev hanımıdır. Ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşayan Türkan Şoray ve ailesi sürekli olarak mahalle değiştirdiklerinden dolayı Şoray, ilkokula Rami Taş okulunda başlamış 1956 yılında Feriköy İlkokulunda tamamlamıştır.

13.04.2020 17:49 - Son Güncelleme: 13.04.2020 17:49
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

Türkan Şoray, eşsiz güzelliği, çekici gözleri ve kaliteli oyunculuğu ile Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın unutulmaz isimnlerinin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Siz de Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın eski halini görünce çok şaşıracaksınız. İşte Türkan Şoray ve diğer ünlülerin estetiksiz halleri...

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Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

HADİSE

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

İREM DERİCİ

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

FAHRİYE EVCEN

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray da estetikli çıktı! Yıllar öncesine ait bu fotoğraf şaşkına çevirdi

DENİZ AKKAYA

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