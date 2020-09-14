Yeşilçam'ın satışa çıkan ünlü yalısı için flaş karar! Kumburgaz'daki yalı...
Yeşilçam'da birçok filmin çekimine ev sahipliği yapan ünlü yalı satışa çıkarılmıştı. Bugün satışı gerçekleşecek olan yalıyla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Tüm hissedarların talebiyle satıştan vazgeçildi. Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, "Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bizde kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.
14.09.2020 16:05
- Son Güncelleme: 14.09.2020 16:05
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'daki ünlü yalı satışa çıkarılmıştı. Yalının satışıyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
Şark Bülbülü, Aile Şerefi gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'da denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan Rauf Alanyalı'ya ait yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı.
Yalının satışı açık artırma ile bugün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle yalının satışından vazgeçildi.
Büyükçekmece Mezat Salonu'nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.
Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, "Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.