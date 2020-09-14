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Yeşilçam'ın satışa çıkan ünlü yalısı için flaş karar! Kumburgaz'daki yalı...

Yeşilçam'da birçok filmin çekimine ev sahipliği yapan ünlü yalı satışa çıkarılmıştı. Bugün satışı gerçekleşecek olan yalıyla ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Tüm hissedarların talebiyle satıştan vazgeçildi. Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, "Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bizde kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.

14.09.2020 16:05 - Son Güncelleme: 14.09.2020 16:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





