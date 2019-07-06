Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren kimdir? Son görüntüsü şaşırttı

Salako filmindeki Emine karakteriyle Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren son görüntüsüyle yok artık dedirtti… 80'li yıllarda "Kanlı Nigar" ve "Evet mi Hayır mı" müzikallerinde rol aldı. Meral Zeren tiyatrolarda çalışmasının ardından 1985 yılında Duvardaki Kan dizisiyle yeniden çıkış yaptı. Gelen teklifler üzerine 1986 yılında başladığı assolistliği 90'lı yıllarda gazinoların kapanmasına dek sürdürdü. Daha sonra TV filmi ve dizilerinde oynadı. Yılların vermiş olduğu izler Meral Zeren'in de yüzüne yansımış. İşte Meral Zeren'in son hali...