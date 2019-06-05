Yeşilçam'ın ölümsüz filmi Salako'nun Emine'si Meral Zeren kimdir hali görenleri şaşkına uğrattı

Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle yok artık dedirtti. Yeşilçam'da birçok filmde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Meral Zeren'in en unutulmaz rolü 'Salako' filmindeki 'Ağanın kızı Emine'ydi. Ağanın kızı rolüyle akıllara kazınan ve Yeşilçam'a damga vuran Meral Zeren'in son görüntüsü yok artık dedirtti. Meral Zeren Türk sinema oyuncusu ve ses sanatçısı.Ortaokulda bir süre okuduktan sonra tahsilini yarım bırakıp 13 yaşındayken sahneye çıktı. Ardından şarkıcılığa başladı. Sahnede filmcilerin dikkatini çeken Zeren 1971'de Kadri Yurdatap'ın, "Kadri Film" adına yapımcısı olduğu, Natuk Baytan'ın yönetip Yılmaz Köksal'ın baş rolünü oynadığı "Önce Sev Sonra Vur" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.

05.06.2019 17:45 - Son Güncelleme: 05.06.2019 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





