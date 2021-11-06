Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeliydi! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali olay oldu! Havalı pozlarıyla yıllara meydan okudu

Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, 1973'te 'Ses' sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile oyunculuğa ilk adımı atmış ve sonrasında yer aldığı projelerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.