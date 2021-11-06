Yeşilçam’ın ok kirpikli güzeliydi! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali olay oldu! Havalı pozlarıyla yıllara meydan okudu
Yeşilçam'ın ok kirpikli güzeliydi! 1973'te 'Ses' sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile oyunculuğa ilk adımı atan ve sonrasında yer aldığı projelerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Güzelliği dillere destan olan oyuncu, havalı pozlarını Instagram sayfasında 'Son güneşli günlerin tadını çıkarmak' notuyla yayınladı. Ünlü oyuncunun son halini görenler ise "Yıllar senin için durmuş gibi" yorumunda bulundu. Yeşilçam yıldızı, bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun 20'lik gençlere taş çıkartan havalı pozları...
06.11.2021 19:12
- Son Güncelleme: 06.11.2021 21:25
Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, 1973'te 'Ses' sinema dergisinin açmış olduğu yarışma ile oyunculuğa ilk adımı atmış ve sonrasında yer aldığı projelerle 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.