Yeşilçam’ın mavi gözlü oyuncusuydu! Hayatını kaybeden Fatma Girik’in annesine bakın! Münevver Girik’in son hali! Kızı öldükten sonra...

Yeşilçam'ın mavi gözlü oyuncusuydu! Fatma Girik 79 yaşında Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik yaklaşık 7 ay önce ikamet ettiği Bodrum'dan İstanbul'a tedavi için gelmişti. Ölümünün ardından vasiyetnamesini manevi kızı Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı'nın kızı olan Turanlı'nın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalıştığı öğrenildi. Fatma Girik'in halen hayatta olan annesi Münevver Girik'in ise nerede ve ne yaptığı merak ediliyor.