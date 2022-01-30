Yeşilçam'ın mavi gözlü oyuncusuydu! Hayatını kaybeden Fatma Girik'in annesine bakın! Münevver Girik'in son hali! Kızı öldükten sonra...
Koronavirüse bağlı viral zatürre nedeniyle geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatma Girik'in annesi gündem oldu. 79 yaşında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın duayen ismi önceki bir röportajında "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? '' demişti. İşte Münevver Girik'in son hali! Kızı öldükten sonra ne yaptığı merak ediliyordu...
Yeşilçam'ın mavi gözlü oyuncusuydu! Fatma Girik 79 yaşında Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Girik yaklaşık 7 ay önce ikamet ettiği Bodrum'dan İstanbul'a tedavi için gelmişti. Ölümünün ardından vasiyetnamesini manevi kızı Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı. Ablası Müesser Turanlı'nın kızı olan Turanlı'nın özel bir gayrimenkul şirketinde danışman olarak çalıştığı öğrenildi. Fatma Girik'in halen hayatta olan annesi Münevver Girik'in ise nerede ve ne yaptığı merak ediliyor.
Fatma Girik'in hastanedeki son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu yazmıştı.
Fatma Girik'in ondan önce ölmekten korktuğu annesi Münevver Girik ile fotoğrafları yeniden gündeme oturdu. Peki ailesinden kimler hayatta?