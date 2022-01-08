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Haberler Magazin Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Yeşilçam'ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik'in kardeşi bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Fatma Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündem olmuştu. Köroğlu, Japon İşi, Postacı, Ezo Gelin, Kanlı Nigar gibi Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan ünlü oyuncu, bu kez kardeşiyle gündeme geldi. Girik'in o ünlü isimler kardeş olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Fatma Girik'in Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran kardeşi...

08.01.2022 20:46 - Son Güncelleme: 08.01.2022 20:46
Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Sergilediği başarılı performans ve rol aldığı unutulmaz filmlerle Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü oyuncu Fatma Girik, son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını korkutmuştu.

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Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Durumunun iyiye gittiği öğrenilen usta oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Girik hakkında araştırma yapanlar ünlü oyuncunun kardeşinin kim olduğunu öğrenince ise şaştı kaldı.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

Fatma Girik'in kardeşinin yıllar önce Kemal Sunal ile aynı filmde rol aldığı da ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

İşte başta Fatma Girik başta olmak üzere ünlü isimler ve kardeşleri...

Yeşilçam’ın mavi gözlü güzeli Fatma Girik’in kardeşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış…

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