Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haliyle şaşırttı! "Gençliğimde 10 kez kürtaj.."

Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Lale Belkıs, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı kötü kadın karakterlerini sevmediğini söyleyen Belkıs, o yıllara dair samimi açıklamalar yaptı. Rol aldığı sinema filmlerinde hep kötü karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu. Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. 1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisiydi. Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. "Playboy"un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerinde sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali...

12.01.2020 13:10 - Son Güncelleme: 12.01.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





