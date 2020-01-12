Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs son haliyle şaşırttı! "Gençliğimde 10 kez kürtaj.."
Yeşilçam'ın kötü kadını olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Lale Belkıs, Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı kötü kadın karakterlerini sevmediğini söyleyen Belkıs, o yıllara dair samimi açıklamalar yaptı. Rol aldığı sinema filmlerinde hep kötü karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu. Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız. 1984 tarihli Atıf Yılmaz klasiği 'Dağınık Yatak' o dönemde rol aldığı filmlerin en önemlisiydi. Müziğe 1967 yılında başladı. Nota, solfej, şarkı çalıştı, şan eğitimi aldı. "Playboy"un da aralarında bulunduğu İstanbul'un en seçkin gece kulüplerinde sahneye çıktı. İngilizce ve Fransızca şarkılar söyledi. İşte Yeşilçam'ın kötü kadını Lale Belkıs'ın son hali...
Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz onu... Lale Belkıs, şimdilerde 81 yaşında... TRT2 ekranlarında Hülya Koçyiğit'in sunumuyla ekranlara gelen 'Film Gibi Hayatlar' programının bu haftaki konuğu, Lale Belkıs oldu. Programda eski günleri anlatan Belkıs; Lale isminin kendisine nasıl verildiğinden bahsetti.
Rol aldığı sinema filmlerinde hep kötü karakteri olan kadınlara hayat verdiğini belirten Belkıs, "Oynadığım filmlerde hiçbir zaman kimsenin eşi olmadım, hiçbir filmimde evlenmedim" diye konuştu. Yeşilçam'ın kötü kadını olarak anılmayı sevmediğini de söyleyen oyuncu şöyle devam etti: "Ben niye kötü kadını oldum ki Yeşilçam'ın? Ben de sevdim, sizler gelip elimden aldınız. Her rolü oynarım ama kötü kadın olmayı sevmiyorum."
Kariyer yolculuğunda hiç kimseden destek almadığını belirten usta oyuncu, "Ben hep doğru yoldaydım, ailemin istemediği hiçbir şey yapmadım, benimle hep gurur duydular. Destek olmaya gerek duymadılar, yönlendirmediler" dedi. 41 yıl evli kaldığı eşi Yalçın Otağ'ı 2014 yılında kaybeden Belkıs, "O gittiğinden beri kendimi çok yalnız hissediyorum. Yalçın bu şarkımı çok severdi" diyerek 'Yalnızlığımı Hissettiğim Zaman' şarkısını programda söyledi. Telif haklarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "O kadar filmim oynuyor ama bir kuruş alamıyorum. Eşimin rahatsızlandığı dönemde 5 evimi de sattım, kimseye muhtaç değilim" dedi.
Lale Belkıs, 'Ateş Böceği Yalçın' olarak bilinen komedyen Yalçın Otağ'la 41 yıl evli kaldı.