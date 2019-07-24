GaleriMagazin

Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, ailesiyle birlikte çıktığı yat tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdi. Bodrum'dan başlayarak Fethiye'ye kadar yapmayı düşündüğü tatil için yat kiralayan 74 yaşındaki Türkan Şoray, sosyal medya hesabından zaman zaman bu seyahatine dair kareler paylaşıyor. Türk sinemasının önemli ismi Şoray'ın bundan birkaç gün önce 'Çay saati' notuyla yaptığı paylaşım herkesi şok etti. Yüzünün bir kısmını şapka ile kapatan Şoray'ın bu karesine yapılan; "Dublör kullanmışız Türkan Sultan, kardeşe selam" yorumu ise son derece dikkat çekti. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım ile 7'den 70'e gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray ve diğer ünlülerin tatil paylaşımları...

24.07.2019 12:12 - Son Güncelleme: 24.07.2019 12:12
Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

Türk sinemasının usta ismi Türkan Şoray, yaz tatilini bu kez kızı Irmak Ünal ile değil tüm ailesiyle geçirmeye karar verdi. Tatil için tekne kiralayan Şoray, Bodrum'dan başlayan tatilini Fethiye'ye kadar devam ettirmeyi düşünüyor. Instagram hesabından tatil paylaşımları yapmayı ihmal etmeyen Türkan Şoray'ın geçtiğimiz günlerde ' Çay saati' notuyla yüklediği fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Şapkayla yüzünün bir kısmını kapatan Şoray'ın bu karesine takipçilerinden birinin yaptığı, "Dublör kullanmışız Türkan Sultan, kardeşe selam" yorumu son derece dikkat çekti.

Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katıldı. İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlülerin çok konuşulan tatil fotoğrafları...

Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

SİNEM KOBAL

Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım
Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

SELİN YENİNCİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ata Demirer'i hiç böyle görmediniz: Aşığım... İşte Ata babanın çiftliği...
Ata Demirer'i hiç böyle görmediniz: Aşığım... İşte Ata babanın çiftliği...