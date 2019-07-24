Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray'ın tatil pozu olay oldu! İşte herkesi şok eden paylaşım

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, ailesiyle birlikte çıktığı yat tatilinden kareler paylaşmaya devam ediyor. Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar verdi. Bodrum'dan başlayarak Fethiye'ye kadar yapmayı düşündüğü tatil için yat kiralayan 74 yaşındaki Türkan Şoray, sosyal medya hesabından zaman zaman bu seyahatine dair kareler paylaşıyor. Türk sinemasının önemli ismi Şoray'ın bundan birkaç gün önce 'Çay saati' notuyla yaptığı paylaşım herkesi şok etti. Yüzünün bir kısmını şapka ile kapatan Şoray'ın bu karesine yapılan; "Dublör kullanmışız Türkan Sultan, kardeşe selam" yorumu ise son derece dikkat çekti. İşte Selvi Boylum Al Yazmalım ile 7'den 70'e gönüllerde taht kuran Yeşilçam'ın iri gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray ve diğer ünlülerin tatil paylaşımları...

24.07.2019 12:12 - Son Güncelleme: 24.07.2019 12:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





