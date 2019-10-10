Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu hakkındaki o gerçek şok etti! Meğer o ünlü isimle akrabaymış...
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış. Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şoke etti. Sadece Gülşen Bubikoğlu deği Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı. İşte akraba olan ünlüler...
10.10.2019 21:57
- Son Güncelleme: 10.10.2019 22:46
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri Gülşen Bubikoğlu. Gençliği döneminde pek çok izleyiciyi ekrana bağlayan Gülşen Bubikoğlu ilerleyen yaşına rağmen güzelliğini koruyor. Gülşen Bubikoğlu şu sıralar ekranlarda görünmese dahi hakkında pek çok yine de merak ediliyor. Gülşen Bubikoğlu'nun öyle ünlü bir isimle akrabalığı çıktı ki şaşırmamak elde değil. İşte başta Gülşen Bubikoğlu olmak üzere ünlülerin akrabaları.
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