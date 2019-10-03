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Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçeklerle herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve akraba olan diğer ünlüler...

03.10.2019 23:14 - Son Güncelleme: 03.10.2019 23:16
Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıkan gerçekleriyle herkesi şaşkına çevirdi.

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Birçok filmde rol alan Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, meğer bir ünlü isimle akrabaymış.

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı.

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim herkesi şaşkına çevirdi.

Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Sadece Gülşen Bubikoğlu değil Yeşilçam'a damga vuran birçok ünlünün aslında akraba olduğu da ortaya çıktı.

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