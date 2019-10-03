Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlü isimle akraba çıktı...

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu, hakkında yıllar sonra ortaya çıkan gerçeklerle herkesi şaşkına çevirdi. Birçok filmde rol alan Türk sinemasının efsane ismi Gülşen Bubikoğlu, meğer bir başka ünlü isimle de akrabaymış. Uzun süredir ekranlarda bir projede yer almayan Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu ünlü isim hayranlarını şaşkına çevirdi. İşte Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın güzel yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun akraba olduğu o isim ve akraba olan diğer ünlüler...

03.10.2019 23:14 - Son Güncelleme: 03.10.2019 23:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





