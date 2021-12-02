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Haberler Magazin Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi! 1979 yılında Şaşkın Milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da 'Gamzeli güzel' olarak adını duyuran Bahar Öztan, son haliyle gündeme geldi. Şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürdüren güzel oyuncunun son halini görenler şaştı kaldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan için "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan her yaşında mı güzel olur", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı. Öte yandan Bahar Öztan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Fahriye Evcen ve Hande Erçel'e benzetildi. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Bahar Öztan'ın son hali...

02.12.2021 23:35 - Son Güncelleme: 02.12.2021 23:35
Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

1979 yılında Şaşkın Milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da 'Gamzeli güzel' olarak adını duyuran Bahar Öztan, son haliyle gündeme geldi.

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Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

Şimdilerde Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan için "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan her yaşında mı güzel olur", "20'likleri cebinden çıkarır" yorumları yapıldı.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

Öte yandan Bahar Öztan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Fahriye Evcen ve Hande Erçel'e benzetildi.

Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi! Bahar Öztan’ın son haline bakın sosyal medyada paylaştı Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği şaşırttı

İşte başta Bahar Öztan olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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