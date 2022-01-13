Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi Bahar Öztan... Son haline bakın 'kim der 59 yaşında!' Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği ile şaşırttı
Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi Bahar Öztan... Son hali sosyal medya gündeminde, görenler, "Kim der 59 yaşında!" demeden geçmiyor. 1979 yılında Şaşkın Milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da 'Gamzeli güzel' olarak adını duyuran Bahar Öztan, 2015 yılında yakalandığı kanseri 3 kez yenip sağlığına kavuştu. Şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat yaşayan Bahar Öztan hakkında bazı sosyal medya kullanıcıları, "Fahriye Evcen ve Hande Erçel Bahar Öztan'a benziyor" yorumları yapıyor. İşte Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Bahar Öztan'ın son hali...
'KİM DER 59 YAŞINDA!'
Yeşilçam'ın gamzeli güzeliydi Bahar Öztan... Son halini gören şaşıp kalıyor. 1979 yılında Şaşkın Milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da 'Gamzeli güzel' olarak adını duyuran Bahar Öztan, son haliyle gündeme geldi.
Şimdilerde Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan için "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan her yaşında mı güzel olur", "20'likleri cebinden çıkarır" , "Kim der 59 yaşında' yorumları yapıldı.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Fahriye Evcen ve Hande Erçel, Bahar Öztan'a benzetildi. İşte başta Bahar Öztan olmak üzere sizler için derlediğimiz Yeşilçam ünlülerinin yıllar içindeki değişimleri...