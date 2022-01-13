Yeşilçam’ın gamzeli güzeliydi Bahar Öztan... Son haline bakın ’kim der 59 yaşında!’ Fahriye Evcen ve Hande Erçel gerçeği ile şaşırttı

Şimdilerde Bodrum'da gözlerden uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli, bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan Öztan için "Yıllara meydan okuyor", "Bir insan her yaşında mı güzel olur", "20'likleri cebinden çıkarır" , "Kim der 59 yaşında' yorumları yapıldı.