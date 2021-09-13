Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’ın tatil paylaşımı sosyal medyayı salladı! Son haline bakın meğer Fahriye Evcen ile Hande Erçel…
Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli' olarak hafızalara kazınan Bahar Öztan, özellikle Kemal Sunal efsanesi Doktor Civanım'da canlandırdığı Sümbül karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Dillere destan güzelliği ve başarılı performansıyla gönüllere taht kuran Öztan, son haliyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in kendisine olan benzerliğiyle sık sık gündem olan Öztan, bu kez deniz kenarında dans ederken çektiği bir videoyla adından söz ettirdi. Güzelliği ile ilgi odağı olan ünlü oyuncu için "Yılların eskitemediği kadın", "Yıllar seni teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Bahar Öztan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
13.09.2021 22:30
- Son Güncelleme: 13.09.2021 22:34
1979 yılında "Şaşkın Milyoner" filmiyle adım attığı Yeşilçam'da "gamzeli güzel" olarak adını duyuran Bahar Öztan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Son dönemin popüler oyuncularından Hande Erçel ile Fahriye Evcen'in kendisine olan benzerliğiyle sık sık gündem olan Öztan, bu kez tatilden yaptığı paylaşımla çok konuşuldu.