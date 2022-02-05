Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son haline bakın gören yine hayran kaldı! Hande Erçel ve Fahriye Evcen gerçeğiyle şaşırttı
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son haline bakın! 1979 yılında Şaşkın Milyoner filmiyle adım attığı Yeşilçam'da 'Gamzeli güzel' olarak adını duyuran Bahar Öztan, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu. Şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürdüren oyuncu, son haliyle gündeme geldi. Öztan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımları görenler "Eskisinden daha güzel", "Yıllar Bahar Hanım'ı teğet geçmiş", "20'liklere taş çıkarır" gibi yorumlarda bulundu. Öte yandan bir kez daha Hande Erçel ve Fahriye Evcen'e benzetilen Öztan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama bir kez daha gündeme geldi. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...
05.02.2022 20:13
- Son Güncelleme: 05.02.2022 20:13
1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya gelen Bahar Öztan, bir şampuan reklamıyla ilk kez ekranla tanıştı. Ardından Şaşkın Milyoner filmiyle Yeşilçam'a adım atan oyuncu, 'gamzeli güzel' olarak hafızalara kazındı.
Öte yandan bir kez daha Hande Erçel ve Fahriye Evcen'e benzetilen Öztan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama bir kez daha gündeme geldi.
Öztan, bu konuyla ilgili bir röportajında "Fahriye Evcen ile çok karşılaştıran var. Ben de beğeniyorum kendisini. Başarılı. Hande Erçel'i de benzeten var. Hepsi güzel kadınlar tabii" demişti.