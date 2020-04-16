Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış. Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.