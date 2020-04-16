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Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez kötü kadınlarından biriydi Lale Belkıs. Canlandırdığı fettan kadınlar ile ünlü olmuş ve deyimi yerindeyse bu karakter üzerine yapıştı kaldı, böyle sevildi. Pek çok Yeşilçam klasiğinde yer alan Lale Belkıs ardından sektörden elini çekmişti. Şimdilerde bol bol sosyal medyada aktif olan Lale Belkıs'ın son halini görenler şaşıp kalıyor. İşte gençliğinde olay yaratan Lale Belkıs'ın son hali.

16.04.2020 08:43 - Son Güncelleme: 16.04.2020 08:43
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Biz onu Yeşilçam'ın kötü kadını olarak tanıyoruz ama aslında o bir model... Yeşilçam filmlerinde kötü kadın karakterlerinin aranan isimlerinden biri olan Lale Belkı, oyunculuk yapmak istemese de ısrarlara dayanamamış. Daha sonra beyazperdeden elini eteğini çeken Lale Belkıs şimdi sakin bir hayat sürüyor. Daha önce yaptığı kürtaj açıklaması ile olay yaratan Lale Belkıs'ın son halini görünce çok şaşıracaksınız.

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Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Hülya Avşar

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Kenan İmirzalıoğlu

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Aydan Burhan

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs'ın son hali şoke etti! İşte Lale Belkıs'ın son hali

Rüştü Asyalı

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