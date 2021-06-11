Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor... Yeşilçam filmlerinin fettan güzeli Ahu Tuğba'nın son hali merak konusu oldu. Ailesi ile Miami'de olan ünlü ismin sosyal medya hesabında kızını gören takipçileri şaşırıyor. Nedeni ise annesinin gençliğine benzetiliyor olması... Amerika'da yaşayan 65 yaşındaki Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı sosyal medya gündeminde. Son hali merak edilen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte annesinin kopyası olan Anjelik Calvin...

11.06.2021 18:15 - Son Güncelleme: 11.06.2021 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





