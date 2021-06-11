Vav TV İzle

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor... Yeşilçam filmlerinin fettan güzeli Ahu Tuğba'nın son hali merak konusu oldu. Ailesi ile Miami'de olan ünlü ismin sosyal medya hesabında kızını gören takipçileri şaşırıyor. Nedeni ise annesinin gençliğine benzetiliyor olması... Amerika'da yaşayan 65 yaşındaki Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı sosyal medya gündeminde. Son hali merak edilen Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. İşte annesinin kopyası olan Anjelik Calvin...

11.06.2021 18:15 - Son Güncelleme: 11.06.2021 18:22
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

Geçtiğimiz yıl Florida'daki Everglades University'nin Siyaset ve İletişim bölümlerini bitiren Ahu Tuğba'nın 27 yaşındaki kızı Anjelik Calvin, bir şirkette genel müdür olmak yerine kariyerinde farklı bir yol çizmişti.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamlamış; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun olmuştu.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

İşte Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin başta olmak üzere ünlülerin çocukları.

Yeşilçam'ın fettan güzeli Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'e bakın sosyal medyayı salladı! Görenler aynı annesi Ahu Tuğba'nın gençliği diyor

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

IŞIN KARACA VE KIZI MİA