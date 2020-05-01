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Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam oyuncusu Gülşen Bubikoğlu uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu. Film ya da dizilerden aldığı teklifleri geri çeviren Gülşen Bubikoğlu'nun özel hayatı mercek altına alındı. Türk sinemasının altın çağı olan Yeşilçam pek çok yıldızın, Türkiye'nin hafızasında yer edinmesini sağladı. Pek çoğu sinemadan elini eteğini çekse de hepsi hala akıllarda... Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu da şimdi hayatını ABD'de torununa bakarak geçiriyor. İşte Yeşilçam yıldızlarının değişimleri.

01.05.2020 23:27 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





