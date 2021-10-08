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Haberler Magazin Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! "Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

08.10.2021 18:58 - Son Güncelleme: 08.10.2021 18:58
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiren Yeşilçam'ın ok kirpikli yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.

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Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alarak gündem oldu.

Yeşilçam’ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı

Bubikoğlu için "Yıllara meydan okuyor", "Her hali ayrı güzel" gibi yorumlar yapıldı.

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