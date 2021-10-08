Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın sosyal medyada paylaştı yine kendine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! "Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile adeta yıllara meydan okudu. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...
08.10.2021 18:58
- Son Güncelleme: 08.10.2021 18:58
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından sık sık söz ettiren Yeşilçam'ın ok kirpikli yıldızı Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu.
"Yeşilçam'ın en güzel kadını" anketlerinde her zaman birinci seçilen usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.