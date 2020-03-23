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Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Bu haber nereden nereye derdirten cinsten...Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

23.03.2020 17:22 - Son Güncelleme: 23.03.2020 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





