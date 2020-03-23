Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Bu haber nereden nereye derdirten cinsten...Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu, son haliyle herkesi şaşırttı. 64 yaşındaki efsane isim Gülşen Bubikoğlu, Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlendi. Girdiği roller dışında güzelliğiyle de gönüllerde taht kuran Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görmeye hazır mısınız? İşte Yeşilçam oyuncularının yıllar içindeki değişimi...

23.03.2020 17:22 - Son Güncelleme: 23.03.2020 17:22
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor
Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Fatma Girik

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Banu Alkan

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Cüneyt Arkın

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi! Gülşen Bubikoğlu şimdi ABD'de torun bakıyor

Ajda Pekkan

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Erhan Alpay'ın eşi bakın kim çıktı! Sefirin Kızı'nın korkulu rüyası Akın'ı canlandırıyor
Erhan Alpay'ın eşi bakın kim çıktı! Sefirin Kızı'nın korkulu rüyası Akın'ı canlandırıyor